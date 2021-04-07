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В Голышмановском районе установят более 500 евроконтейнеров для мусора

Общество, 17:29 07 апреля 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Более 500 новых евроконтейнеров для мусора установят в Голышмановском районе, сообщает пресс-служба ТЭО.

Новые контейнеры большей вместимости, проще в эксплуатации, лучше переживают перепады температур и выглядят эстетично. Они оборудованы крышкой, что поможет защитить коммунальные отходы от ветра, палящего солнца, атмосферных осадков и птиц.

Евроконтейнеры заменят старые железные баки на территории индивидуальной жилой застройки. Часть из них появится на введенных в эксплуатацию местах сбора ТКО. Новые мусоровозы начнут обслуживать площадки сразу после завершения работ по установке оборудования. Крупногабаритные отходы продолжат вывозить в привычном режиме по графику.

В Тюменской области идет планомерное обновление контейнерного парка, а также оснащение емкостями площадок для сбора отходов. При этом оборудование на площадки может приобретать не только региональный оператор, но и собственники: управляющие организации, администрации муниципальных образований, юридические и физические лица, транспортировщики и др.

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# Голышмановский район , контейнеры

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