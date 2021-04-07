Под Заводоуковском местный житель застрелил шесть косуль

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в незаконном отстреле шести косуль, задержали в Заводоуковском городском округе, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Жители одного из сел округа обнаружили в мусорном баке головы и шкуры диких животных. Полицейские установили личность подозреваемого – ранее судимого 35-летнего местного жителя. Он с декабря 2020 года по март 2021 застрелил шесть косуль. Ущерб составил 720 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.