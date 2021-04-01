В Голышмановском округе на грант отреставрируют музей крестьянского быта

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Музей под открытым небом "Крестьянское подворье Сибири" в с. Боровлянка Голышмановского округа отреставрируют на средства гранта – 45 тыс. рублей – от благотворительного фонда "Наше время". Итоги конкурса подвели в начале апреля 2021 г.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, заведующая отделением Боровлянской школы (филиала Голышмановской школы №2) Наталья Брылина, грант вложат в обновление помещений музея, пополнение экспозиций.

"Добавим хоздвор, поставим навес с макетами домашних животных и птиц. В избу добавим люльку. Заменим макет печи. Отремонтируют колодец "Журавль", который заметно постарел от времени. И поправим забор. Планируем проводить экскурсии и квесты уже в конце сентября", - говорит она.

Все работы по вложению средств в проект реставрации музея под открытым небом начнутся с середины апреля.

Как заметила Наталья Брылина, музей, который открыли в 2016 году тоже на грант, вызывает неподдельный интерес не только у местных жителей, но и туристов, студентов, историков, которые приезжают из Тюмени и области.

Жернова, утюги на углях, плуги, самовары с сапогом – все это собиралось на протяжении нескольких лет в экспедициях по селам Боровлянского поселения.

Добавим, благотворительный фонд "Наше время" Голышмановского округа поддержал 23 инициативы жителей и направил на реализацию проектов 700 тыс. рублей.

Анжела Лебедева