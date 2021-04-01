Выпускникам детских учреждений Тюменской области помогают адаптироваться и реализовываться во взрослой жизни

| Фото: со страницы Елены Перминовой ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Перминовой ВКонтакте

Соглашения о долгосрочном эффективном сотрудничестве и взаимодействии между учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и организациями профессионального образования подготовили на региональной конференции "Новые горизонты", которая проходила в Тюмени 8 апреля. Об этом рассказала директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

Она отметила, что встреча, посвященная постинтернатному сопровождению воспитанников, получилась очень продуктивной. В конференции приняли участие представители органов власти, профессиональных образовательных организаций и органов опеки, а также представители некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в направлении наставничества.

"В этом году в Тюменской области 41 подросток выпускается из учреждений для детей-сирот. 30 из них — наши дети из "Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". Для нас важно помочь выпускникам адаптироваться к новым условиям, преодолеть психологические барьеры, проблемы и страхи, возникающие в новом статусе "первокурсников" и "новичков". И сделать эту работу качественно мы можем только сообща, совместными усилиями представителей различных ведомств", - подчеркнула руководитель центра "Семья".

В регионе стремятся обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку для того, чтобы в дальнейшем он мог получить качественное образование, освоить востребованную профессию, смог стать успешным гражданином, рассказала Елена Перминова. Поддержка, защита и обеспечение социальной безопасности детей-сирот — одна из приоритетных задач, стоящих перед специалистами отрасли "Социальная политика", которая требует особого внимания и персонального подхода к каждому отдельному случаю, заметила она.

Конференцию организовал региональный центр "Семья" при поддержке департамента социального развития и департамента образования и науки Тюменской области при участии ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

Дарья Казакова