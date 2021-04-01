В День города тюменцы увидят реконструкцию освобождения Петрозаводска 1944 года

Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото | Фото: ИА "Тюменская линия"

Военно-историческую реконструкцию освобождения Петрозаводска, которое произошло 28 июня 1944 года, готовят для тюменцев в региональной общественной организации "Союз морских пехотинцев". Если эпидемиологическая ситуация позволит, действие развернется на набережной Туры в День города.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" председатель совета "Союза морских пехотинцев" Александр Урюпин, реконструкция пойдет в рамках проекта "Памяти предков верны". Будут задействованы более 70 человек, не только члены союза, но и волонтеры. Зрители увидят форму времен Великой Отечественной войны и станут свидетелями форсирования реки.

Реконструкция приурочена не только ко Дню города и 435-летию Тюмени, но и к юбилейной дате для всего российского военно-морского флота - 325 лет с того дня, когда по воле императора Петра I началось строительство отечественного флота.

Для тюменского "Союза морских пехотинцев" это не первый опыт воссоздания событий прошлых лет. Как пояснил Александр Урюпин, в 2016 году они организовывали военно-историческую реконструкцию освобождения Севастополя, а в 2018 году - Крымской наступательной операции.

Дарья Казакова