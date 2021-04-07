  • 7 апреля 20217.04.2021среда
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени водитель BMW сбил 81-летнюю пенсионерку на тротуаре

Происшествия, 20:19 07 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

81-летнюю пенсионерку сбил водитель автомобиля BMW на ул. Логунова в Тюмени 7 апреля.

"Иномарка въехала в ограждение и снесла его. Машину выбросило на тротуар, где впоследствии была сбита женщина", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

﻿

Пострадавшую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами. 35-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 07.04.2021В Тюмени водитель BMW сбил 81-летнюю пенсионерку на тротуаре
15:51 07.04.2021В Тюменской области пьяный мужчина забил мать до смерти
15:12 07.04.2021Под Заводоуковском местный житель застрелил шесть косуль
14:13 07.04.2021Мужчина, сбивший двух девочек в поселке под Тюменью, получил год лишения свободы