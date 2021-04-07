В Тюмени водитель BMW сбил 81-летнюю пенсионерку на тротуаре

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

81-летнюю пенсионерку сбил водитель автомобиля BMW на ул. Логунова в Тюмени 7 апреля.

"Иномарка въехала в ограждение и снесла его. Машину выбросило на тротуар, где впоследствии была сбита женщина", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с тяжелыми травмами. 35-летний водитель отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова