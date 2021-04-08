Тоболяк в маске и с ножом ограбил магазин
Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".
В вечернее время в магазин в мкр Иртышский ворвался неизвестный в маске. Угрожая ножом, он потребовал передать ему деньги. Сотрудница магазина отдала злоумышленнику ключи от кассы и выбежала на улицу. Мужчина похитил 35 тыс. 800 рублей, после чего взял с витрины бутылку коньяка и покинул магазин.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 44-летний житель мкр Иртышский. Похитив деньги, мужчина вернулся домой и продолжил распивать алкоголь. В дальнейшем он потратил деньги на личные нужды.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.