Тоболяк в маске и с ножом ограбил магазин

| Фото: скриншот видео МО МВД России «Тобольский» | Фото: скриншот видео МО МВД России «Тобольский»

Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В вечернее время в магазин в мкр Иртышский ворвался неизвестный в маске. Угрожая ножом, он потребовал передать ему деньги. Сотрудница магазина отдала злоумышленнику ключи от кассы и выбежала на улицу. Мужчина похитил 35 тыс. 800 рублей, после чего взял с витрины бутылку коньяка и покинул магазин.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 44-летний житель мкр Иртышский. Похитив деньги, мужчина вернулся домой и продолжил распивать алкоголь. В дальнейшем он потратил деньги на личные нужды.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.