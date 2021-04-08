  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяк в маске и с ножом ограбил магазин

Происшествия, 10:12 08 апреля 2021

скриншот видео МО МВД России «Тобольский» | Фото: скриншот видео МО МВД России «Тобольский»

Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В вечернее время в магазин в мкр Иртышский ворвался неизвестный в маске. Угрожая ножом, он потребовал передать ему деньги. Сотрудница магазина отдала злоумышленнику ключи от кассы и выбежала на улицу. Мужчина похитил 35 тыс. 800 рублей, после чего взял с витрины бутылку коньяка и покинул магазин.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 44-летний житель мкр Иртышский. Похитив деньги, мужчина вернулся домой и продолжил распивать алкоголь. В дальнейшем он потратил деньги на личные нужды.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# разбойное нападение , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:12 08.04.2021Тоболяк в маске и с ножом ограбил магазин
20:19 07.04.2021В Тюмени водитель BMW сбил 81-летнюю пенсионерку на тротуаре
15:51 07.04.2021В Тюменской области пьяный мужчина забил мать до смерти
15:12 07.04.2021Под Заводоуковском местный житель застрелил шесть косуль