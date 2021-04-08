  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Президент России наградил Галину Шарухо орденом Пирогова

Общество, 10:32 08 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо за большой вклад в работу по борьбе с коронавирусом награждена орденом Пирогова.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

Напомним, Тюменская область первой в стране столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. Многие алгоритмы работы по предупреждению распространения COVID-19 были внедрены под руководством Галины Шарухо. Именно в Тюменской области создан первый обсерватор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 08.04.2021Пейзажи Тюмени в исполнении Юрия Юдина представили в драмтеатре
11:58 08.04.2021Тюменцев приглашают к участию в конкурсе "Александр Невский: святой, воин, дипломат"
11:25 08.04.2021В Тюмени серебряная спортсменка проводит массовую зарядку в сквере каждое воскресенье
10:53 08.04.2021Тюменский хирург восстановила лицо мужчине после нападения бойцовской собаки