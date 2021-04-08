Президент России наградил Галину Шарухо орденом Пирогова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо за большой вклад в работу по борьбе с коронавирусом награждена орденом Пирогова.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

Напомним, Тюменская область первой в стране столкнулась с новой коронавирусной инфекцией. Многие алгоритмы работы по предупреждению распространения COVID-19 были внедрены под руководством Галины Шарухо. Именно в Тюменской области создан первый обсерватор.