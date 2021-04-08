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Тюменским семьям расскажут о детских выплатах и обеспечении жильем на онлайн-форуме

Общество, 10:40 08 апреля 2021

Тюменский областной форум "Семья" во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной форум "Семья" во ВКонтакте

В Тюмени V областной форум "Семья" пройдет в онлайн-формате 18 апреля в 10 часов, сообщает областной департамент соцразвития.

Для участников события откроют две образовательные площадки: "Семья и государство" и "Психология". На них эксперты расскажут родителям об изменениях в программе предоставления ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет и посоветуют, что делать, если семья устала от города. Проконсультируют по программе "Самообеспечение", а с молодыми семьями обсудят жилищные вопросы.

На второй секции психологи объяснят, почему так важна для ребенка стабильная самооценка, как влияет на развитие детей проявление абьюза в семье и как реагировать на вмешательство бабушек и дедушек в воспитание детей.

В перерывах между секциями организаторы обещают участникам полезные бонусы.

Участие в форуме бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться. Там же можно задать предварительные вопросы и посмотреть подробную программу мероприятия.

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# воспитание , образование , психология , семья , форум

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