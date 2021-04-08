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Тюменские юниорки поборются за места в сборной России по дзюдо

Спорт, 17:15 08 апреля 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

10 дзюдоисток Тюменской области примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Соревнования приравнены к первенству России среди спортсменок до 21 года. Их целью станет отбор кандидатов в сборную команду России в данной возрастной группе.

Тюменскую область представят 10 юниорок из Тюмени, Тобольска и Ишимского района: Ольга Дементьева, Софья Карнышева, Любовь Тимофейчева, Альфия Баякенова, Анастасия Лавришина, Анастасия Первухина, Сафура Рустамова, Любовь Орлова, Анжелика Таратунина и Валерия Таратунина.

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