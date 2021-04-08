В Тюменской области 31-летний мужчина изнасиловал знакомую

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

31-летнему мужчине в Тюменской области предъявлено обвинение в изнасиловании 48-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, днем 5 апреля обвиняемый распивал спиртное со знакомой, затем предложил ей вступить с ним в половую связь, но получил отказ и разозлился. Применив насилие, изнасиловал женщину.

"Злоумышленник задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в следкоме.

Следствие проводит комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание до шести лет лишения свободы.