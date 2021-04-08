  • 8 апреля 20218.04.2021четверг
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 31-летний мужчина изнасиловал знакомую

Происшествия, 11:04 08 апреля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области

31-летнему мужчине в Тюменской области предъявлено обвинение в изнасиловании 48-летней женщины, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, днем 5 апреля обвиняемый распивал спиртное со знакомой, затем предложил ей вступить с ним в половую связь, но получил отказ и разозлился. Применив насилие, изнасиловал женщину.

"Злоумышленник задержан, следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в следкоме.

Следствие проводит комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлено наказание до шести лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# изнасилование , следствие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 08.04.2021 Состояние тюменской пенсионерки, попавшей под BMW, оценивается как крайне тяжелое
11:04 08.04.2021В Тюменской области 31-летний мужчина изнасиловал знакомую
10:12 08.04.2021Тоболяк в маске и с ножом ограбил магазин
20:19 07.04.2021В Тюмени водитель BMW сбил 81-летнюю пенсионерку на тротуаре