В Тюмени открыли выставку Сергея Елесина "Нюансы репортажа"

| Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте | Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте

50 фоторабот представлены на выставке "Нюансы репортажа" тюменского фотографа Сергея Елесина, которая действует в научной библиотеке Тюменского института культуры. Она открылась в рамках культурно-просветительского проекта "Художественная выставка в библиотеке", сообщает учреждение.

| Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте | Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте

Признанный мастер репортажной фотографии, Сергей Елесин умеет не только быстро поймать момент, но и терпеливо ждет, когда событие, задуманное им, случится, когда кадр выстроится, как необходимо автору, считают организаторы.

| Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте | Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте

В 2019 и 2020 годы Елесин победил в конкурсе "Сибирь.doc" в трех номинациях – "Достижения и свершения", "Мудрость и опыт" и "Мастера и созидатели". Он стал победителем III международного фотоконкурса World Eco Photo в номинации "Свободная тема – цветные снимки". В выставочном зале Тюменского регионального отделения Союза художников России работала его первая персональная выставка "Увидел".

| Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте | Фото: Научная библиотека ТГИК ВКонтакте

В научную библиотеку экспозиция переместилась из тюменского областного Дома журналистов. Фотографии выражают особый взгляд на мир, на людей, события и природу. И это взгляд думающего, ироничного человека. Смысловой центр выставки – фотопортрет известных в регионе людей искусства: скульптора Николая Распопова и художника Юрия Рыбьякова. Мастеру удалось поймать момент и сфотографировать двух творцов, объединенных общими идеями и ценностями.

Выставка продолжит работу до 30 апреля по адресу: ул. Республики, 19.