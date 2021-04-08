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Тюменская область применит передовой опыт развития креативных индустрий

Экономика, 19:48 08 апреля 2021

Фото со страницы Андрея Пантелеева в соцсети

Опыт московского Центра дизайна "ARTPLAY" будет использован для развития креативных индустрий в Тюменской области. Об этом рассказал в своем Instagram заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В Центре "ARTPLAY" располагаются различные творческие мастерские, дизайнерские студии, торговые точки, проходят выставки и события, а также образовательные мероприятия. Он известен как первый творческий кластер Москвы.

"Если сравнить все регионы со спортсменами, то наш "тюменский спортсмен" всегда ставит перед собой высшую цель – быть в лидерах. Напомню, Тюменская область недавно вошла в топ-10 субъектов страны, в которых в ближайшее время будут созданы креативные кластеры. При этом главная сила региона в том, что мы готовы объединяться, учиться у других и делиться собственным опытом. И нам предстоит приобрести уникальный опыт, который затем будет растиражирован и в другие регионы", - рассказал Андрей Пантелеев.

Основу успеха проектов "ARTPLAY" составляет целенаправленный и последовательный подбор арендаторов, обеспечивающий синергетический экономический эффект. Как итог, бизнес резидентов Центра более успешен в сравнении с расположением в традиционных форматах недвижимости. Здесь работают специалисты в самых различных областях деятельности – от архитекторов до финансовых аналитиков, сформирована собственная эффективная служба технической эксплуатации.

"Будем использовать лучшие практики для развития наших креативных кластеров и с удовольствием, затем делиться опытом с другими регионами по их реализации", - подчеркнул заместитель губернатора.

Евгений Бабенко

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# Андрей Пантелеев , креативные индустрии

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