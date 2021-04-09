Пожароопасный период в Югре начнется с 25 апреля

| Фото: ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

Пожароопасный сезон начнется в Ханты-Мансийском автономном округе с 25 апреля. Все службы и техника готовы, сообщает ugra-news.ru.

Главам муниципальных образований Югры поручено организовать информирование населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

"Нужно разработать дорожную карту по работе с населением, обязательно получать обратную связь", — подчеркнул на совещании заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, 2 марта губернатор Югры Наталья Комарова утвердила сводный план тушения лесных пожаров, по которому предусматривается привлечение 1 тыс. 181 человека и 684 единиц техники. В Югре уже заключили 12 контрактов аренды самолетов для авиационного мониторинга лесных пожаров. Дополнительно из бюджета Югры на эти цели выделят 30,5 млн рублей.

На основе анализа событий прошлого года, в Югре изменят подход по привлечению лиц к тушению лесных пожаров. В штатном режиме бороться с лесными пожарами станут сотрудники базы авиационной и наземной охраны лесов. Если средств будет недостаточно, к работе оперативно привлекут специалистов МЧС России и учреждения "Центроспас-Югория", а также в режим повышенной готовности войдут арендаторы лесных участков.

В населенных пунктах Югры продолжается развитие деятельности добровольных пожарных дружин, в десяти поселках будут дислоцироваться казачьи пожарные дружины.

"К пожароопасному периоду Югра готова на 100 %", — сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, который подвел предварительные итоги проверки готовности регионе к пожароопасному сезону и дал оценку работы в этом направлении департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

Напомним, причинами пожаров-2020 стали грозовая активность, аномальная жара и малое количество осадков.