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В Тюмени дорогу к туристическим объектам отремонтируют по нацпроекту

Общество, 18:55 09 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожное полотно на ул. Республики от ул. Старый Тобольский тракт до границы города заменят в Тюмени в 2021 году. В нормативное состояние дорогу, ведущую к туристическим объектам, приведут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Ул. Республики протяженностью около 10 километров является главной магистралью города. Она берет начало от Исторического сквера. На главной улице расположены достопримечательности Тюмени: набережная, площадь Борцов Революции, сквер Немцова, площадь 400-летия Тюмени, Текутьевский бульвар. Работы проведут на участке длиной 1 км 43 метра.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также запланирован ремонт дороги 1,7 км дороги по ул. Тобольский тракт около лесопарка им. Ю. А. Гагарина, где любят отдыхать тюменцы. Здесь заменят дорожное полотно, тротуары, дождеприемные колодцы, устроят газоны и установят необходимые знаки.

Ремонты на объектах планируется завершить в октябре 2021 года.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуют в 84 регионах и 105 городских агломерациях. В 2021 году в нормативное состояние приведут более 16 тыс. км автомобильных дорог. В Тюмени на средства дорожного нацпроекта будет отремонтировано восемь объектов общей протяженностью 17 км.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , туристические объекты

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