В Тюмени дорогу к туристическим объектам отремонтируют по нацпроекту
Дорожное полотно на ул. Республики от ул. Старый Тобольский тракт до границы города заменят в Тюмени в 2021 году. В нормативное состояние дорогу, ведущую к туристическим объектам, приведут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.
Ул. Республики протяженностью около 10 километров является главной магистралью города. Она берет начало от Исторического сквера. На главной улице расположены достопримечательности Тюмени: набережная, площадь Борцов Революции, сквер Немцова, площадь 400-летия Тюмени, Текутьевский бульвар. Работы проведут на участке длиной 1 км 43 метра.
Также запланирован ремонт дороги 1,7 км дороги по ул. Тобольский тракт около лесопарка им. Ю. А. Гагарина, где любят отдыхать тюменцы. Здесь заменят дорожное полотно, тротуары, дождеприемные колодцы, устроят газоны и установят необходимые знаки.
Ремонты на объектах планируется завершить в октябре 2021 года.
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" реализуют в 84 регионах и 105 городских агломерациях. В 2021 году в нормативное состояние приведут более 16 тыс. км автомобильных дорог. В Тюмени на средства дорожного нацпроекта будет отремонтировано восемь объектов общей протяженностью 17 км.