Тюменские лыжники поборются за награды Югорского марафона

| Фото: Югорский марафон во Вконтакте | Фото: Югорский марафон во Вконтакте

Более 50 спортсменов, в том числе Татьяна Сорина, Глеб Ретивых, Екатерина Смирнова, Николай Полухин, Вера Хлызова и другие, представят Тюменскую область в восьмом Югорском марафоне в Ханты-Мансийске 10 апреля. Всего на старт соревнований выйдут более 1,5 тыс. человек.

Также в соревнованиях примет участие обладатель Кубка мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков и другие.

Лыжники смогут выбрать одну из трех дистанций — 5, 25 и 50 км. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы предусмотрены для победителей марафонской дистанции. Победители на других дистанций получат подарки в виде личной амуниции. Марафон проводится с 2013 года.