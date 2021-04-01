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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врачи напомнили, что нужно делать при укусе клеща

Общество, 12:16 11 апреля 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Приход весны и теплой погоды знаменуют активизацию клещей, для защиты от укуса необходимо выполнять ряд профилактических мер, однако, если укуса все же не удалось избежать, необходимо обратиться за медпомощью или с особой осторожностью самостоятельно удалить клеща. Об этом рассказал РИА Новости врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина" Николай Долдо.

Эксперт советует при любой угрозе нападения клещей надевать светлую одежду с длинным рукавом на резинке или пуговице и капюшоном, штаны при этом необходимо заправить в носки. Также рекомендуется использовать репелленты, отпугивающие насекомых.

Кроме того, при посещении мест повышенного риска нападения клещей нужно каждые 15 минут осматривать одежду и определенные части тела (шея, подмышки, паховая область, ушные раковины). После возвращения рекомендуется провести повторный тщательный осмотр всего тела.

Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Если человека все же укусил клещ, ему необходимо обратиться в травмпункт или поликлинику для удаления насекомого, а если такой возможности нет, удалить его самостоятельно, заметил врач. Убирать клеща необходимо с осторожностью, не сдавливая руками его тело, резкие движения при этом недопустимы, а после удаления кожу необходимо обработать настойкой йода или спиртом.

"Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой. Закройте флакон крышкой и до момента транспортировки в лабораторию храните его в холодильнике", - рассказал заведующий терапевтическим отделением ЦКБ "РЖД-Медицина".

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# клещевой энцефалит , клещи

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