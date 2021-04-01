Для тюменских школьников организовали урок в военно-историческом клубе

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Правовой урок провели для учащихся школы № 88 сотрудники тюменской полиции. В рамках акции "Дети России" сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пригласили подростков в военно-исторический клуб "Сибирский рубеж", сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские рассказали ребятам о здоровом образе жизни, объяснили, как в будущем может пригодиться закалка характера, выносливость, сила и мужество. Представитель отряда специального назначения "Гром" сделал акцент на том, что воспитывать все эти качества необходимо с детства, уделяя внимание физической подготовке.

Вспомнили и о славных подвигах советских солдат во время Великой Отечественной войны. Руководитель музея Владимир Лапшин провел для гостей выставки познавательную экскурсию о полководцах и рядовых, отдавших жизни во имя спасения других. Ребята также узнали об оснащении русской армии и вооружении.