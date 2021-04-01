Жителям Заводоуковска расскажут, как открыть свою бургерную

| Фото: Tesla burger ВКонтакте | Фото: Tesla burger ВКонтакте

Практический семинар "Как открыть бургерную?" пройдет в Заводоуковске (ул. Шоссейная, 15, здание Агротехнологического колледжа) 14 апреля, сообщает администрация городского округа.

Мероприятие инициировала советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева. Проект реализует центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Участникам семинара расскажут о запуске своего дела путем участия в интеграционных проектах. Мастер-класс проведут представители компании Tesla Burger – крупнейшей региональной сети бургерных в Тюменской области, в состав которой входят 10 точек.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.