После ограничения авиасообщения туристы смогут планово вернуться из Турции

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Для граждан России, которые уже оказались на турецких курортах, будет возможность, как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и вылететь чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок.

"Мы эту работу соответствующим образом организуем, - заявила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. - Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты".

Туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, правительство будет оперативно информировать о текущей ситуации и, если она будет меняться в лучшую сторону, оперативно сообщим, для того чтобы можно было подтвердить планы, которые были у наших граждан.

Ростуризму, по словам Татьяны Голиковой, поручено совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами.

"Мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых мерах поддержки", - заявила она.

Гражданам России заместитель главы правительства по социальным вопросам, рекомендует правильно планировать свой отдых и на майские дни, и на отпускной сезон, и не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, ориентируясь на данные, которые публикует Роспотребнадзор на своих информационных ресурсах по поводу эпидемиологической ситуации в странах.

"И, конечно, всем соблюдать ограничительные меры, которые у нас действуют, - подчеркнула Татьяна Голикова.- Понятно, что в различных субъектах они разные с учетом эпидситуации. Но мы уже поняли за этот период времени, что ситуация очень тонко настраивается. И когда мы снижаем ограничения, то в течение двух недель вирус начинает распространяться. Особенно это связано с сегодняшним периодом, когда в Российской Федерации традиционно распространяются сезонные заболевания. И мы неоднократно говорили о том, что апрель и май – месяцы, когда нужно поберечь себя и своих близких, соблюдать ограничительные меры. И конечно, хочу ещё раз обратиться к нашим уважаемым гражданам, тем, у кого нет медицинских противопоказаний: просьба пойти на вакцинацию, привести свои семьи на вакцинацию. Это нужно для того, чтобы заболевание, если уж оно и случится, протекало не в тяжелой форме".