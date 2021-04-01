После ограничения авиасообщения туристы смогут планово вернуться из Турции
Для граждан России, которые уже оказались на турецких курортах, будет возможность, как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и вылететь чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок.
"Мы эту работу соответствующим образом организуем, - заявила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. - Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты".
Туристов, которые уже приобрели туры в Турцию на период после 1 июня, правительство будет оперативно информировать о текущей ситуации и, если она будет меняться в лучшую сторону, оперативно сообщим, для того чтобы можно было подтвердить планы, которые были у наших граждан.
Ростуризму, по словам Татьяны Голиковой, поручено совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами.
"Мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. Речь идет как о финансовых, так и о нефинансовых мерах поддержки", - заявила она.
Гражданам России заместитель главы правительства по социальным вопросам, рекомендует правильно планировать свой отдых и на майские дни, и на отпускной сезон, и не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом, ориентируясь на данные, которые публикует Роспотребнадзор на своих информационных ресурсах по поводу эпидемиологической ситуации в странах.
"И, конечно, всем соблюдать ограничительные меры, которые у нас действуют, - подчеркнула Татьяна Голикова.- Понятно, что в различных субъектах они разные с учетом эпидситуации. Но мы уже поняли за этот период времени, что ситуация очень тонко настраивается. И когда мы снижаем ограничения, то в течение двух недель вирус начинает распространяться. Особенно это связано с сегодняшним периодом, когда в Российской Федерации традиционно распространяются сезонные заболевания. И мы неоднократно говорили о том, что апрель и май – месяцы, когда нужно поберечь себя и своих близких, соблюдать ограничительные меры. И конечно, хочу ещё раз обратиться к нашим уважаемым гражданам, тем, у кого нет медицинских противопоказаний: просьба пойти на вакцинацию, привести свои семьи на вакцинацию. Это нужно для того, чтобы заболевание, если уж оно и случится, протекало не в тяжелой форме".