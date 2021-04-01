Тюменец заплатит 200 тысяч рублей пострадавшему в ДТП пенсионеру

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

В Тюмени виновник ДТП, в котором серьезно пострадал пенсионер, заплатит потерпевшему 200 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Калининский районный суд признал 40-летнего жителя Тюмени виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 5 ноября 2020 г. водитель Chevrolet Niva двигался по ул. Владимира Полякова. Завершив обгон грузовика, он пытался вернуться на свою полосу движения, но потерял управление.

Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с Hyundai Matrix под управлением 68-летнего тюменца. Пенсионеру был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновнику аварии год ограничения свободы. В течение года ему нельзя выезжать за пределы Тюмени и менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Раз в месяц он должен являться в инспекцию на регистрацию.

Суд также взыскал с тюменца в пользу пострадавшего пенсионера 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.