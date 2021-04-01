Владельцам банковских карт напоминают о самых распространенных способах мошенничества

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Всплеск случаев финансового мошенничества с использованием электронных средств платежа отметила полиция в Тюменской области в 2020 году. Правоохранители региона связывают это с активным использованием жителями безналичных расчетов, онлайн-счетов, начислением пособий и пенсий на банковские карты.

Проявлять осторожность следует владельцам банковских карт. От имени сотрудника банка владельцу пластика сообщают о подозрительном переводе без его ведома, о хакерской атаке на счет, о входе в личный кабинет и о необходимости перевыпуска карты.

"Набирают обороты звонки с подменных номеров, при этом звонят с официального номера банка. Лжесотрудники называют персональные данные клиента, просят код на оборотной стороне карты, а после получения владельцем карты СМС выведывают и эту информацию. Затем оказывается, что на клиента оформлен кредит, а кредитные средства со счета исчезли. Помните, что такие просьбы настоящие сотрудники банка не высказывают. Важно сразу прекратить разговор и перезвонить на горячую линию банка ", - напомнила заместитель начальника правового отдела управления МВД России по Тюменской области Светлана Заводнова.

Проявить осторожность следует и в случае получения СМС с кодом на восстановление пароля: так преступники пытаются войти на сайт под вашим именем и инициировали смену кода доступа. Далее поступает звонок от мнимого сотрудника банка. Выдав пароль, вы открываете ему доступ к своим деньгам.

Не редки и случаи обмана на ресурсах Авито и Юла, когда "продавец" просит перечислить задаток за несуществующий товар и оставляет ни с чем доверчивого покупателя. В другом случае мошенник под видом покупателя и под предлогом перевода денег за товар пытается узнать у продавца реквизиты банковской карты.

Для защиты от мошенников полицейские рекомендуют тюменцам удалять сообщения с неизвестных номеров или от неизвестных организаций. Нельзя переходить по содержащимся в них ссылкам.

"Если вам позвонили и представились сотрудником банка, чтобы удостовериться в личности, уточните у собеседника представительство банка, в котором он работает, и иные данные, которые вы знаете или можете перепроверить. Мошенники тут же прекращают разговор", - рекомендует Светлана Заводнова.

Следует держать в секрете реквизиты банковской карты и помнить, что сотрудники банка никогда не попросят сообщить код на обратной стороне карты.

При покупке в интернет-магазине следует сверять адресную строку в браузере, чтобы убедиться в правильности интернет-адреса магазина и не попасть на сайт-двойник. Тюменцам напоминают быть внимательными при вводе персональных данных и совершать покупки только на проверенных интернет-площадках.

Татьяна Ковалева