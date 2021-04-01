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В Тюменской области определили лучших сценаристов

Общество, 15:37 14 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Наталья Чушева из Тюменского района признана победителем регионального конкурса "Сценарист" с проектом концертной программы "Парад городов-героев".

Концертная программа состоится в рамках празднования Дня Победы. Отправной точкой сценарной работы являются города воинской славы.

Об итогах конкурса среди сценаристов региона рассказала директор департамента культуры Елена Майер в Instagram.

По ее словам, целью проведения творческого состязания является выявление лучших сценаристов с инновационным подходом и актуальными проектами для реализации на территории Тюменской области.

Победителями конкурса в номинации "Сценарий праздника" стала Мария Пейль с проектом народного гулянья, посвященного встрече весны у славянских народов "Весна-красна на землю пришла!", пос. Боровский, Тюменский район.

"Данный проект направлен на возрождение исконных народных традиций празднования Масленица у славянских народов. Победители получат денежное поощрение на реализацию проекта", - отметила Елена Майер.

Спецпризы от регионального департамента культуры получили Ильяс Бакиев с проектом районного праздника "Сабантуй", с. Аслана, Ялуторовский район, и Лада Семенкова - "Праздник огурца", с. Омутинское.

По результатам конкурса будет сформирован электронный методический сборник из лучших работ, добавила Майер.

Анжела Лебедева

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# Елена Майер , культура , проекты , сценарии

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