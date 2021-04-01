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Движение по улице Абалакской в Тюмени станет односторонним с 1 мая

Общество, 18:57 14 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одностороннее движение введут на участке ул. Абалакской в Тюмени с 1 мая, об этом сообщает городская администрация.

Ограничение связано с ремонтом подъезда к садоводческим товариществам "Ландыш", "Текстильщик", "Ясень" и "Лаванда" и будет действовать до 15 июля.

Одностороннее движение вводится в направлении от пересечения с ул. Лангепасской до дома № 2, и ул. Чимеевской, в направлении от дома № 1 до пересечения с ул. Лангепасской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршруты.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

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# ограничение движения , одностороннее движение , ремонт дороги

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