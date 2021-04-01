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Андрей Михнович: весеннее половодье в Тюменской области подтверждает прогнозы

Общество, 15:14 14 апреля 2021

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Тюменская область готова к прохождению весеннего половодья. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Он отметил, что в регионе уже прошли необходимые инженерные и организационные мероприятия.

"В этом году паводок в Тюменской области складывается согласно прогнозам. Неблагоприятных катастрофических прогнозов по весеннему половодью у нас нет. Планируем, что все пройдет в рамках среднегодовых значений", - сказал он.

Напомним, в 2020 году в Тюменской области реконструированы две противопаводковые дамбы в Ишиме, две – в селе Абатском, одна – в Абатском районе. Специалисты расчистили более 12 км русел малых рек в Ишимском районе.

Любовь Голышева

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# Андрей Михнович , весеннее половодье , паводок

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