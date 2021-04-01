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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Названа причина, по которой ишимский младенец оказался в доме малютки

Общество, 20:15 14 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малыш, родившийся 10 марта в Ишиме помещен в Тюменский дом малютки, поскольку мать не забрала его из больницы. Официальное заявление региональных властей опубликовал оперативный штаб Тюменской области.

"13 марта новорожденный был переведен в соматическое отделение Областной больницы №4. На стационарное лечение женщина с ребенком не легла, мотивируя тем, что необходимо вернуться домой, так как есть несовершеннолетние дети, оставшиеся без присмотра. При этом, данная гражданка в настоящее время детей на воспитании не имеет. Ранее она уже была лишена родительских прав в отношении двух детей, в отношении третьего ребенка дала письменное согласие на усыновление", - отмечается в заявлении оперштаба.

Известно, что 24 марта новорожденный был готов к выписке, но его мать не объявилась. 29 марта Областная больницы №4 направила в управление социальной защиты населения Ишима акт об оставлении ребенка в медицинской организации. Органы опеки действовали в соответствии с законодательством.

"Случай таких родов в больнице, действительно, был. Медучреждение действовало согласно установленному порядку: органы опеки были проинформированы о выписке ребенка, после того как в течение нескольких дней не удалось связаться с матерью – ни по телефону, ни при личном посещении места жительства медработниками", - уточнили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По данным органов опеки, женщина неоднократно замечена в употреблении спиртных напитков, не трудоустроена, неоднократно судима.

В настоящее время в суд направилио исковое заявление о лишении матери родительских прав в отношении новорожденного ребенка.

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