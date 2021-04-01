Стандарты бережливого производства повысили производительность молочного завода в Тобольске

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Стандарты бережливого производства внедрили на линии производства молока объемом 0,9 л в таре фин-пак на Тобольском городском молочном заводе. В итоге объемы производства выросли на 33%, а время производства одной партии сократилось на 31%, сообщает департамент экономики Тюменской области.

В 2020 году предприятие стало участником национального проекта "Производительность труда". При анализе рабочего процесса выявили излишние перемещения сотрудников, перенос тары и другие факторы, снижающие эффективность использования оборудования и рабочего пространства.

Следующим шагом стало выравнивание поступающих заказов по времени с применением статистического анализа по методу "Six Sigma". Это позволило в дальнейшем определить нормативы запасов в потоке по категориям и создать виртуальный супермаркет, отображающий необходимый минимальный остаток. Далее усовершенствовали систему переналадки и планово-предупредительного ремонта оборудования, по-новому организовали рабочее место ремонтной бригады и склад запчастей.

Изменилась и эргономика рабочих мест операторов. Установлен транспортер, поднимающий пакеты с молоком от упаковочного автомата до уровня пояса оператора – это увеличило скорость упаковки готовой продукции на 25%. Также внедрен электронный канбан заказов, передача информации стала безошибочной, а оперативное производственное планирование проще. График отгрузки и запуска производства продукции стал более сбалансированным.

В планах предприятия расширить полученные знания и применить их на других линиях.