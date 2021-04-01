Егор Попов стал лучшим бомбардиром "Рубина"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Лучшим бомбардиром "Рубина" в минувшем сезоне стал нападающий Егор Попов, сообщает пресс-служба клуба.

Он установил новый рекорд – 55 очков за сезон (18+37). Прежний ориентир, который установили Максим Коробов и Александр Горшков, равнялся 47 баллам.

Второе место в споре лучших бомбардиров клуба в этом сезоне поделили Егор Бабенко (21+28) и Алексей Митрофанов (19+30). Бабенко при этом был лучшим бомбардиром в плей-офф (7+8). Больше него в матчах на вылет забросил только Никита Мокин. Он отличился 10 раз. Именно Мокин и Бабенко разделили лавры лучшего снайпера команды в сезоне – по 21 шайбе. Следом идут Митрофанов (19), Попов и Вадим Хлопотов (по 18).

Среди защитников рубеж в 20 набранных очков преодолели трое – Георгий Бердюков – 25 (8+17), Константин Фаст – 23 (8+15), а также Игорь Мережко – 23 (4+19). Дмитрий Лютов стал лучшим в команде по показателю полезности +1.

"Рубин" провел 66 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона 2020/2021. Команда Михаила Звягина выиграла 42 поединка. 34 раза тюменцы выиграли в основное время. Шесть матчей команда забрала в овертайме и еще дважды была сильные соперника в серии буллитов.

"Рубин" забросил 187 шайб за сезон – 141 гол в "регулярке" (в среднем 2,82 за встречу) и еще 46 – в 16 матчах плей-офф (2,88). Пропустила команда в гладком чемпионате 105 раз. В Кубке Петрова тюменцам забросили 39 шайб.