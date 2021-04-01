В центре Тюмени перевернулось такси, пострадали два человека

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль такси KIA Rio перевернулся на пересечении улиц Профсоюзная и Республики в Тюмени 15 апреля. Машина "встала" на крышу. Пострадали два человека.

"Столкнулись машины Honda и KIA Rio. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, не пропустив другую иномарку. От удара KIA опрокинулся", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пострадавших водителя такси и его пассажирку доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Инна Пахомова