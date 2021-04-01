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На Базарной площади Тобольска устроят танцевальную тренировку

Спорт, 16:50 16 апреля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Танцевальное занятие на свежем воздухе пройдет на Базарной площади Тобольска 17 апреля, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В этом году прошло уже 14 танцевальных тренировок, в них приняли участие более 400 человек. На Базарной площади собираются люди старшего поколения. Под руководством инструктора Анны Мороковой в течение часа они разучивают различные направления танцев. Уже сформировалась постоянная группа активистов из 30 человек.

Работа на площадках проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Кроме того, в этом году ДЮСШ № 1 организовала для тоболяков несколько площадок различной направленности: фигурное катание, дзюдо, пулевая стрельба, лыжные гонки, суставная гимнастика, стрейчинг.

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# танцы , Тобольск

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