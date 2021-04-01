Военные песни, стихи и истории о ветеранах: как в Тюмени стартовала акция "Георгиевская лента"

«Молодая гвардия» «Молодая гвардия»

Тюменцы в сквере "Комсомольский" пели военные песни, читали патриотические стихи и делились историями ветеранов своей семьи.

Душевности, характерной для квартирников - концертов, проводящихся в обычной квартире, в домашних условиях, добавляли фронтовые письма, принесенные жителями города. После выступления участников организаторы сканировали документы для добавления их в местные архивы свидетельств военного времени.

Мероприятие, сообщает "Молодая гвардия" Тюменской области, стало открытием ежегодной акции "Георгиевская лента". В день проведения концерта молодогвардейцы в военной форме раздали тысячи георгиевских лент. До 9 мая пройдет раздача георгиевских лент на площадях и бульварах Тюмени, на городских массовых мероприятиях, а также в многофункциональных центрах и международном аэропорту "Рощино".

"Георгиевская лента - символ, без которого не проходит ни один Парад Победы, - рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев. - В этом году открыть акцию по раздаче лент мы решили городским квартирником, на котором смогут выступить все желающие. Мы очень рады, что тюменцы активно принимали участие в этой акции. В результате у нас получился полноценный патриотический концерт с живой музыкой".