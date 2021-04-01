  • 16 апреля 202116.04.2021пятница
  • USD76,9808
    EUR92,2307
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Военные песни, стихи и истории о ветеранах: как в Тюмени стартовала акция "Георгиевская лента"

Общество, 15:42 16 апреля 2021

«Молодая гвардия»

Тюменцы в сквере "Комсомольский" пели военные песни, читали патриотические стихи и делились историями ветеранов своей семьи.

Душевности, характерной для квартирников - концертов, проводящихся в обычной квартире, в домашних условиях, добавляли фронтовые письма, принесенные жителями города. После выступления участников организаторы сканировали документы для добавления их в местные архивы свидетельств военного времени.

Мероприятие, сообщает "Молодая гвардия" Тюменской области, стало открытием ежегодной акции "Георгиевская лента". В день проведения концерта молодогвардейцы в военной форме раздали тысячи георгиевских лент. До 9 мая пройдет раздача георгиевских лент на площадях и бульварах Тюмени, на городских массовых мероприятиях, а также в многофункциональных центрах и международном аэропорту "Рощино".

"Георгиевская лента - символ, без которого не проходит ни один Парад Победы, - рассказал руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев. - В этом году открыть акцию по раздаче лент мы решили городским квартирником, на котором смогут выступить все желающие. Мы очень рады, что тюменцы активно принимали участие в этой акции. В результате у нас получился полноценный патриотический концерт с живой музыкой".

«Молодая гвардия» «Молодая гвардия» «Молодая гвардия» «Молодая гвардия» «Молодая гвардия» ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Великая Отечественная война , Георгиевская лента , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 16.04.2021Мольберты-трансформеры, софиты и мультимедиа поступили в ишимские школы допобразования
16:03 16.04.2021Сыграть в дартс в гриль-пабе приглашает тюменцев Dipol FM
16:01 16.04.2021"Доктор с вами": работающих тюменцев проверят на рак
15:50 16.04.2021Студенты медвузов могут пройти ординатуру в тюменской клинике "Нефтяник"