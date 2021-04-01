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Бойцы областного студотряда поводят уроки истории для юных ишимцев

Общество, 18:29 16 апреля 2021

пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

Мастер-классы по прикладному творчеству и уроки истории о Великой Отечественной войне проводят для юных жителей Ишимского района бойцы Тюменского областного студенческого отряда, сообщает пресс-служба организации.

Студенты также организуют уроки по основам проектной деятельности и оказанию первой помощи для учеников средней школы, профориентационные встречи, товарищеские спортивные матчи со старшеклассниками. Кроме того, они помогают одиноким пожилым людям по хозяйству, прибирают территорию у памятников, монументов и мемориалов.

Весенний проект "Тюменский десант" проходит с 11 по 18 апреля в рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО". В составе бригады 13 бойцов из ТИУ, ТюмГМУ, Аграрного университета Северного Зауралья, ТюмГУ, СПбГПМУ и МГУ. Они представляют отряды "Соболь", "Хаски" и "Красная звезда". Путь проходит через Черемшанское, Мизоновское, Новолоктинское, Прокуткинское и Боровское сельские поселения.

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# Снежный десант , студенческие отряды

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