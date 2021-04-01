Ежегодный форум "Семья" пройдет в Тюмени в онлайн-формате

| Фото: Наталья Сказка, пресс-служба форума "Семья" | Фото: Наталья Сказка, пресс-служба форума "Семья"

Ежегодный областной форум "Семья" пройдет в Тюмени в режиме онлайн 18 апреля. Он стартует в 10 часов и будет состоять из секций "Семья и государство" и "Психология", сообщают организаторы.

Заместитель директора областного департамента социального развития Ирина Ожогина расскажет о порядке назначения ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет с 1 апреля 2021 года. Актуальные вопросы дошкольного и общего образования осветит заместитель директора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Главный специалист отдела социальных выплат департамента соцразвития Надежда Холопова пообщается с семьями, которые планируют переехать в село. Также специалисты расскажут о программе по обеспечению жильем молодых семей.

В секции "Психология" выступят ведущие эксперты Тюмени и Санкт-Петербурга. В их числе Наталья Баймуратова, Надежда Кулева, Юлия Лукашенок, Никита Карпов.

"Это уже наш шестой семейный форум. И секция "Семья и государство" - одна из самых популярных, по просьбам родителей организуем ее ежегодно. Также после форума по тем аспектам, которые вызвали больше всего вопросов, мы организуем отдельные конференции. В регионе много программ поддержки семей. Главное - корректно донести информацию до мам и пап", - рассказала основатель форума, депутат облдумы Елена Кашкарова.

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке. Программа представлена на сайте.