Мультицентр "Моя территория" приглашает молодежь на деловую игру

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Деловая игра для молодежи Job offer состоится в Тюмени 24 апреля. Участникам необходимо выполнить серию заданий и защитить их перед тюменскими компаниями из сфер маркетинга, диджитал-продвижения и продюсирования.

"Наш проект позволяет и просто полезно провести время, попробовав себя в решении кейсов и защите их перед экспертами, получить приглашение на работу. Более 20% участников прошлой игры были приглашены на оплачиваемые стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства", — прокомментировала руководитель мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Как сообщили Moi-portal.ru организаторы, для участия в игре необходимо пройти предварительную регистрацию. Ссылку на регистрацию можно найти в социальных сетях мультицентра "Моя территория".