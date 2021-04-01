Ялуторовская больница усовершенствует медпомощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью

| Фото: пресс-службы областной больницы № 23 | Фото: пресс-службы областной больницы № 23

Реализацию проекта по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с с хронической сердечной недостаточностью фельдшерами ФАПов начала областная больница №23.

"Фельдшеры ФАПов в данный момент проходят профильное обучение, которое поможет им эффективнее выявлять пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность, – объясняет главная медицинская сестра больницы Татьяна Матушкина. – Профильный специалист-кардиолог и врач скорой помощи объехали около 30 процентов фельдшеров, делясь опытом и отвечая на вопросы. И продолжают проводить обучение. Записаны даже видеолекции, чтобы медики ФАПов могли в любой момент освежить знания. Проводятся практикумы по работе с теле-ЭКГ".

Фельдшеры станут постоянно обмениваться информацией с кардиологом кабинета ХСН, заведующим первичного сосудистого отделения кардиологии и отделением скорой медицинской помощи.

"Логистика забора и доставки анализов сейчас разрабатывается. А вот ежедневный мониторинг теле-ЭКГ уже налажен, – отмечает Татьяна Матушкина. – В январе было сделано семь исследований, в феврале – 43, марте – 109. ФАПы, где аппарата теле-ЭКГ нет, мы станем обеспечивать резервной техникой по графику или по требованию".

На сегодняшний день фельдшеры ФАПов внесли в предрегистр около 400 пациентов с подозрением на хроническую сердечную недостаточность. И для нескольких десятков из них диагноз подтвердился, пишет " Комсомольская правда - Тюмень".