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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

19 апреля в Тюмени будет солнечно, но ветрено

Общество, 07:59 19 апреля 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 3 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo. Утром - минус 4, к ночи - до минус 5-ти.

Синоптики обещают солнечный день. Утренний северо-западный ветер изменит к обеду направление на северное. Он будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 767 мм рт. ст. Небольшие возмущения возмущения.

Заход солнца в 19 часов 56 минут. Долгота дня 14 часов 37 минут. Сегодня день на 4 минутs длиннее, чем вчера.

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