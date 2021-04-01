19 апреля в Тюмени будет солнечно, но ветрено

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 3 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 19 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo. Утром - минус 4, к ночи - до минус 5-ти.

Синоптики обещают солнечный день. Утренний северо-западный ветер изменит к обеду направление на северное. Он будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное - 767 мм рт. ст. Небольшие возмущения возмущения.

Заход солнца в 19 часов 56 минут. Долгота дня 14 часов 37 минут. Сегодня день на 4 минутs длиннее, чем вчера.