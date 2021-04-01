60 конкурсантов из Тюменской области поборются за выход в финал WorldSkills Russia

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Более 60 конкурсантов из Тюменской области выступят на отборочных соревнованиях в финал IX национального чемпионата WorldSkills Russia-2021 в Межрегиональном центре компетенций (Тюмень, ул. Киевская, 63, ул. Мельникайте, 76), с 20 по 30 апреля сообщают организаторы.

Состязания пройдут в 31 регионе по 137 компетенциям. Финал примет Уфа с 21 по 25 июля.

В Тюмени участники будут соревноваться по шести компетенциям: "Визаж и стилистика", "Медицинская оптика", "Медицинский и социальный уход", "Эстетическая косметология", "Визаж и стилистика. Юниоры", "Медицинский и социальный уход. Юниоры". В основном составе возраст претендентов с 16 до 22 лет, в юниорском – с 14 до 16.

Тюменцы на домашней площадке выступят в трех из шести компетенций: "Медицинский и социальный уход", "Эстетическая косметология" и "Визаж и стилистика. Юниоры".

В национальный финал без отборочного этапа уже прошли тюменские участники в компетенциях "Лечебная деятельность (фельдшер)" и "Сантехника и отопление. Юниоры".