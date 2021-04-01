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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы смогут поздравить ветеранов самодельными открытками

Общество, 14:40 19 апреля 2021

Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Тюменцы в возрасте до 18 лет могут принять участие во II областном фестивале "Открытка ветерану". Необходимо создать поздравительную открытку ко Дню Победы, сообщает центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Карточка должна соответствовать тематике, не превышать формата А4. При создании открытки можно обратиться к любой технике и материалам. Разрешено использование компьютерной графики, любых декоративных элементов. Приветствуются использование символики Победы в Великой Отечественной войне, поздравительные и благодарственные тексты.

Готовая работа должна быть подписана. "Принести открытку можно в специальный пункт сбора, который находится поликлинике, к которой вы прикреплены по месту жительства, до 4 мая. В канун праздника, все детские открытки будут распределены и вручены ветеранам Великой Отечественной войны", — рассказали в учреждении.

Дополнительную информацию можно получить в Региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики по телефону: 35-00-43.

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# ветераны Великой Отечественной войны , открытки , фестиваль

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