Волонтеры проекта Explore Yamal обучат оленеводов первой медицинской помощи

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Международный добровольческий проект Explore Yamal состоится в августе 2021 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявочная кампания продлится до 30 апреля, сообщает Росмолодежь.

Основными направлениями деятельности волонтеров проекта станут Medical assistant – проведение мастер-классов по обучению коренных малочисленных народов Севера по оказанию первой медицинской помощи; "Чум-improvement" – оказание помощи кочевникам в быту, а также участие в вакцинации оленей в стойбищах.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 45 лет, имеющие гражданство стран-участниц Арктического совета: Канады, США, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии, Норвегии, а также молодежь, свободно говорящая на английском языке, из Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края, Мурманской и Архангельской области, республик Карелия, Коми и Саха (Якутия).

Регистрация для молодых людей из России доступна по ссылке, а для иностранных резидентов необходимо заполнить анкету на сайте. Затем приложить необходимые документы, пройти онлайн-собеседование и тестирование по итогам обучения.

Основной критерий отбора – опыт волонтерской, проектной или общественной деятельности в одной из сфер: медиа, педагогика, медицина, ветеринария и культура.

Претенденты, успешно прошедшие отбор, будут помогать оленеводам и их семьям, обучат жителей тундры оказанию первой медицинской помощи. Также познакомятся с культурой и традициями коренных малочисленных народов Севера, обучатся необходимым навыкам пребывания в тундре и получат возможность исследовать Ямал по-новому.