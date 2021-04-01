Тюменской области выдали 49 разрешений на строительство многоквартирников

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

49 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 380,436 тыс. кв. м выдано в Тюменской области за первый квартал 2021, приводит данные Минстрой России.

Таким образом, регион вошел в число лидеров в этой сфере. По словам начальника главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, позитивная динамика в выдаче разрешений на строительство свидетельствует о стабилизации ситуации в строительном секторе экономики субъекта после вызовов 2020 года.

Всего в России выданы разрешения на строительство 7,2 млн кв. м жилья. Больше всего их получили Москва, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область.