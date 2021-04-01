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Тюменские незрячие теннисисты стали лидерами всероссийского чемпионата

Спорт, 11:41 20 апреля 2021

Тюменское отделение ВОС | Фото: Тюменское отделение ВОС

Тюменские спортсмены впервые стали лидерами чемпионата России по настольному теннису для незрячих по итогам командного зачета. Тренер по адаптивным видам спорта Александр Завьялов завоевал второе место, сообщает региональное отделение ВОС.

Чемпионат прошел в Раменском Московской области. Разыграно три комплекта медалей: в личном мужском, личном женском и командном зачетах. В этом году соревновались рекордное количество человек - более 150 в составе 25 команд.

Тюменка Александра Мингалева и заводоуковец Артур Аванян вошли в десятку лучших спортсменов России.

Настольный теннис развивается на юге Тюменской области около десяти лет. За это время на средства грантов и при поддержке местных органов власти для занятия теннисом закуплено семь специализированных столов. На постоянной основе этим видом спорта занимаются инвалиды по зрению в Тюмени, Тобольске, Заводоуковске, Ишиме и Ялуторовске.

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# настольный теннис , спортсмены-инвалиды

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