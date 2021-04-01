Пожар в квартире на улице 50 лет Октября в Тюмени начался от короткого замыкания электропроводки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тюменцы потушили пожар в трехкомнатной квартире дома на ул. 50 лет Октября до приезда огнеборцев 19 апреля.

Возгорание возникло в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома 57б, корп.1.

"Огонь повредил внутреннюю отделку на двух квадратных метрах. На место прибыли девять сотрудников 15-й пожарно-спасательной части, две автоцистерны. Они поднялись в квартиру, но их вмешательство не потребовалось. Жильцы и очевидцы успели ликвидировать пламя еще до прибытия", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Александр Зубарев отметил, что эта причина была одной из распространенных 19 апреля. "В Тюменской области за минувшие сутки произошло семь пожаров. Короткое замыкание стало наиболее вероятной причиной в четырех случаях", — добавил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова