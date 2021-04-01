Жителя Заводоуковска в четвертый раз осудили за пьяное вождение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в повторной пьяной езде, осудили в Заводоуковске, сообщает региональная прокуратура.

В октябре 2020 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 21120 под управлением 26-летнего местного жителя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело. Спустя месяц молодой человек опять сел за руль машины в нетрезвом состоянии. Было возбуждено второе уголовное дело.

Ранее водитель трижды был осужден за повторное пьяное вождение. Суд по совокупности приговоров окончательно назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен водительских прав.