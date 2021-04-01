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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ

Общество, 10:47 20 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в Тюменской области с 12 по 18 апреля. Рост произошел за счет взрослого населения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вирусы гриппа не зарегистрированы. Заболеваемость детей 7-14 лет ОРВИ и гриппом тоже увеличилась, но не превышает недельный эпидемический порог.

В регионе нет школ и детских садов, работа которых полностью приостановлена из-за заболевания ОРВИ и гриппом.

Во всех детских организациях усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.

Для профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов. Эффективным средством борьбы с вирусом остается регулярное мытье рук с мылом, особенно после контакта с людьми, посещения общественного транспорта. Следует также избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.

При посещении мест скопления людей, медицинских организаций эпидемиологи рекомендуют пользоваться одноразовыми и гигиеническими масками, которые нужно менять каждые 2-3 часа. Хорошим профилактическим эффектом обладает здоровый образ жизни - высыпайтесь, сбалансировано питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

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# грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор

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