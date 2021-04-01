В Тюмени попавший под машину подросток получил тяжелые травмы
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тяжелые травмы диагностировали у подростка, которого сбил автомобиль УАЗ на ул. Воронинские горки в Тюмени 19 апреля.
Дорожное происшествие случилось во второй половине дня.
"По предварительным данным, подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода. Обстоятельства выясняются", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Инна Пахомова