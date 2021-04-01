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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени попавший под машину подросток получил тяжелые травмы

Происшествия, 11:30 20 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тяжелые травмы диагностировали у подростка, которого сбил автомобиль УАЗ на ул. Воронинские горки в Тюмени 19 апреля.

Дорожное происшествие случилось во второй половине дня.

"По предварительным данным, подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода. Обстоятельства выясняются", — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , подростки

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