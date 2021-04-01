Факты о тюменском мусоре используют для развития перерабатывающей отрасли

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

320 тыс. тонн твердых коммунальных отходов ежегодно или 890 тонн отходов ежедневно поступает на тюменский мусоросортировочный завод, сообщает Тюменское экологическое объединение.

20% объема содержимого мусорного пакета тюменцев – пищевые отходы, которые не представляют опасности для окружающей среды. Это остатки еды со стола, яичная скорлупа, картофельная кожура и прочее.

Самые востребованные у переработчиков компоненты из мусора тюменцев - пленка и ПЭТ. Также без труда удается реализовать стекло. А вот остатки текущего ремонта, мебель, средства личной гигиены (в основном детские подгузники), тетра-пак и полипропилен не пользуются спросом у переработчиков, но в общем потоке особенно заметны.

Мусорные отходы жителей региона изучают, чтобы создать предложения по развитию перерабатывающей отрасли в регионе. Это позволит определить наиболее эффективные технологии для решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды в долгосрочной перспективе.