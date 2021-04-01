В Ишиме участники "Библионочи" полетают на космическом корабле "Чужой 2021"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ко всероссийской акции "Библионочь" присоединятся библиотекари Ишима 23 апреля в очном и онлайн форматах. В 2021 году спецпроект посвятят 60-летию со дня первого полета человека в космос.

По словам главного специалиста модельной библиотеки Анны Сигуевой, тема нынешней акции "Книга – путь к звездам".

Каждая планета станет тематической зоной. Сначала участники пройдут школу космонавтов на Меркурии, после чего создадут млечный путь на Венере, совершат подвиги на Марсе, проверят интеллект на Юпитере и совершат VR-путешествие по галактике на Уране. Самые отважные пощекочут нервы на космическом корабле Плутона "Чужой 2021".

"На площадках будут переплетены традиционные информационные формы работы и новые технологии, библиотекари напомнят известные научные факты о космосе и расскажут о самых невероятных теориях", - подчеркнула эксперт.

Принять участие в очном мероприятии с 18 до 20 часов смогут не более 50 человек с соблюдением всех мер безопасности, добавила она.

Акция продолжится онлайн в библиотечных пабликах. Специалисты разместят в соцсетях публикации по различным космическим темам, а также ответят на самые популярные вопросы читателей о Вселенной в видеозарисовках.

Организаторы рассчитывают на более 5 тыс. просмотров от разновозрастной аудитории. Онлайн-посетителям предложат виртуальные экскурсии, интерактивные плакаты, викторины, кроссворды, паззлы, видеоинтервью и мастер-классы.

Инна Кондрашкина