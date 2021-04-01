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Леонид Остроумов: "Пожар в Песьяновском заказнике локализован, но ситуацию осложняет ветер"

Общество, 15:44 20 апреля 2021

Рослесхоз | Фото: Рослесхоз

Лесной пожар на территории Песьяновского заказника в Ишимском районе находится под контролем.

Об этом заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"В ликвидации огня в заповеднике площадью 57 гектар работают 10 человек и четыре единицы техники, - пояснил он. – Огонь фактически локализован, но ситуация из-за сильного ветра меняется каждую минуту. Но мы ее контролируем".

Борис Олейник

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