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Писатель Сергей Литвинов ответит на вопросы тюменцев онлайн

Общество, 08:41 22 апреля 2021

с сайта Министерства культуры РФ фотоархив издательства "Эксмо" | Фото: с сайта Министерства культуры РФ

Онлайн-встреча с автором популярных остросюжетных романов Сергеем Литвиновым состоится в рамках проекта "#ЛитМост. Эксмо объединяет" 24 апреля в 16 часов, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.

Эфир пройдет в рамках "Библионочи-2021", главная тема которой в этом году – "Космос". На встрече Сергей Литвинов представит мини-серию "Высокие страсти – к юбилею первого полета в космос".

"Это коллекция захватывающих романов, посвященных людям, стоявшим у истоков ракетостроительной области. Каждая история – увлекательный и запутанный детектив с динамичным сюжетом и неожиданным финалом. Космическая эпопея Литвиновых основана на реальных событиях", — рассказали организаторы.

Эфир пройдет в формате телемоста и будет транслироваться на нескольких площадках: YouTube, Facebook, ВКонтакте, Одноклассникики.

В комментариях можно задать свои вопросы. По традиции авторы лучших вопросов получат призы от издательства. Возрастное ограничение: 16+.

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# Библионочь , писатели , проекты

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08:41 22.04.2021Писатель Сергей Литвинов ответит на вопросы тюменцев онлайн