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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени горит частный дом, очевидцы пытаются убрать автомобили от места ЧП

Происшествия, 20:14 20 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 10 пожарных машин тушат частный дом на третьем Степном переулке в Тюмени, сообщают информационному агентству "Тюменская линия" очевидцы ЧП.

Соседи и случайные прохожие вручную убирают припаркованные рядом машины. На место происшествия приехала газовая служба.

Очевидцы говорят о том, что в горящем здании находятся люди. Беспокойство горожан также вызывает сильный ветер, поскольку в этом районе очень плотная застройка.

ИА "Тюменская линия" ﻿

Официальная информация последует.

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