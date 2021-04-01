В Тюмени горит частный дом, очевидцы пытаются убрать автомобили от места ЧП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 10 пожарных машин тушат частный дом на третьем Степном переулке в Тюмени, сообщают информационному агентству "Тюменская линия" очевидцы ЧП.

Соседи и случайные прохожие вручную убирают припаркованные рядом машины. На место происшествия приехала газовая служба.

Очевидцы говорят о том, что в горящем здании находятся люди. Беспокойство горожан также вызывает сильный ветер, поскольку в этом районе очень плотная застройка.

Официальная информация последует.